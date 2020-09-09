Вологодское мороженое отправится в Конго, Мали, Камерун и Кению

Мороженое любят не только россияне, но и жители других континентов. Фото: Александр ГЛУЗ

Вологодское мороженое отправится в Африку. Эта информация прозвучала в ходе прямого эфира заместителя мэра Вологды, начальника Департамента экономического развития города Светланы Пахниной. Гендиректор компании «Вологодское мороженое» Александр Хайченко. в частности, сообщил:

«Мы увеличиваем количество стран, куда экспортируется вологодское мороженое. Сейчас начинаем поставки в несколько африканских стран, таких как Конго, Мали, Камерун, Кения. Контракты уже подписаны».

Сейчас предприятие экспортирует лакомство в шесть стран. Среди них: Китай, Сенегал, Израиль и Кот-д'Ивуар (государство в Западной Африке).

«Предприятие производит около 250 видов мороженого. В сутки в сезон изготовляет 180-200 тонн мороженого. Его поставляют в разные города России, в основном в европейской части страны, сообщил Александр Хайченко. Он заверил, что в составе только натуральные продукты - молоко, масло и сгущенка.

Кстати, на производственный процесс можно взглянуть: сюда приглашают на экскурсию школьников.

Как свидетельствует интернет, на предприятии зачастую есть вакансии. Между тем, предприятие активно использует неквалифицированную рабочую силу. Например, ежегодно трудоустраивает подростков на лето. По словам зам.мэра города, в 2020 году такую практику получили 50 человек.

Вологодскому пломбиру, который вырабатывается на предприятии, присвоен знак «Настоящий Вологодский продукт». Это система сертификации, принятая в регионе.