На Вологодчину приехал полпред президента по СЗФО

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Вологодскую область с рабочей поездкой посетил Александр Гуцан - полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. Он прибыл 9 сентября и сейчас встречается с губернатором. Олег Кувшинников рассказывает о положении на Вологодчине, ходе исполнения указов В. Путина.

Полпред собирается поучаствовать в открытии 32-километрового автомобильного обхода областной столицы. Строительство было реализовано за счет средств федерального бюджета и велось с 1999 года. Транзитный транспорт теперь не будет въезжать в город.

Вологда Регион сообщает, что Александр Гуцан посетит Череповец для осмотра моста через Шексну.