В Вологде сгорели четыре автомобиля

На вологодской парковке сгорели четыре автомобиля. Пожар произошел 9 сентября около 1:00 во дворе дома 4 на ул. Воркутинская, в Вологде.

Там загорелся автомобиль «Киа Оптима» 2019 года выпуска. Как выяснилось, машина принадлежит 42-летнему мужчину. Авто выгорело полностью.

В результате пожара повреждены три рядом стоящие машины: иномарка и две отечественные легковушки. У них потрескалось лакокрасочное покрытие, оплавился пластиковый обвес, деформировались фары.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, это поджог. Полиция ищет поджигателей.

Накануне в Вологде произошло возгорание на улице Путейской. Там горел ВАЗ-2115. Днем, около 12.30, у дома №9 из-за неисправной электропроводки загорелся моторный отсек. Огнем повреждена изоляция проводки, оплавлен аккумулятор, уничтожен расширительный бачок.