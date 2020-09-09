В Череповце жилые дома к теплу подключат раньше

В Череповце не станут дожидаться низких температур - тепло подключат раньше.

Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте написал, что ждать положенных +8 в течении пяти дней, необходимых для пуска тепла в квартиры, не планируется. В ближайшие дни он озвучит дату начала отопительного сезона.

Образовательных учреждения уже подключают у теплу - достаточно заявки директора. На 8 сентября отопление появилось в 4 школах и 35 детских садах.

Ранее Роспотребнадзор предложил начать топить раньше положенного срока, чтобы предотвратить распространение коронавируса и сезонных инфекций,