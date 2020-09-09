В Вологде микрорайон остался без горячей воды

9 сентября микрорайон Лоста в Вологде осталась без горячей воды. Без услуги коммунальщиков остались 27 жилых домов и детский сад.

На сетях начались работы - меняют расходомер тепловой энергии. Прибор учета тепловой энергии, установленный на магистральной тепловой сети, измеряет количество тепловой энергии, которая поступает от Вологодской ТЭЦ ТГК-2 в центральную часть города.

Как сообщает администрация города, это плановые работы. они и связаны с заменой расходомера узла учета тепловой энергии на магистральной теплосети диаметром 800 мм.

Планируется, что работы продлятся с 8:00 9 сентября до 4:00 10 сентября.