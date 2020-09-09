Вологодская область будет возвращать огромные суммы в федеральный бюджет

Планы были грандиозны: территорию парка намеревались расширять.

Вологодская область должна федеральному бюджету 383 миллиона рублей Регион построил индустриальный парк «Череповец», который оказался невостребован.

Информация обсуждалась на заседании правительства Вологодской области. Средства будут возвращать равными частями с 2022 по 2025 год – примерно по 130 млн в год...

Всего около 1 миллиарда рублей было получено из федерального бюджета на развитие индустриального парка «Череповец» в рамках программы поддержки моногородов области. На эти средства создана инфраструктура парка – дороги, системы инженерных коммуникаций и объектов энергетического комплекса.

Однако индустриальный парк оказался невостребованным - на сегодняшний день он работает на 20% своей мощности.

На официальном сайте Индустриального парка "Череповец" отражено, что на территории парка размещено всего шесть предприятий. Поэтому и приходится возвращать часть средств. Однако чиновники надеются, что до 2022 года, когда начнутся выплаты, что парк все-таки загрузится на необходимые 90%.