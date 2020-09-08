В Вологодской области растет количество классов, переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса

Для некоторых вологжан 1 сентября стало единственным учебным днем в этом учебном году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре класса в Череповце перешли на дистанционку. Причиной тому стали инфекционные заболевания. Три класса закрылись из-за коронавируса, один – из-за ОРВИ.

Коронавирус выявили у троих учеников трех школ. Классы, где заболели дети, перевели на "дистанционку". Еще в одном из классов значительное количество учеников болеют ОРВИ.

Кроме того, на карантине находится 16 классов - школьники занимаются в школах, но исключены контакты с другими классами.

Накануне "Комсомолка" сообщала об закрытом 9-ом классе в средней школе Чагоды. Там коронавирусом болеет одна из учениц. Дети продолжили обучение дистанционно.

В департаменте образования области не намерены контролировать ситуацию. Как сообщает портал «Город Во», введение карантина и перевод на дистанционное обучение - «дело самих муниципалитетов и образовательных учреждений», сообщили в ведомстве.