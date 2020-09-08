В Вологде газифицируют кафедральный собор на Соборной горке

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде проводят газовое отопление к Воскресенскому кафедральному собору, что расположен на Соборной горке в самом центре города. Врезка газопровода проводится на месте цветника, на котором 10 лет высаживают цветы в виде герба областной столицы.

Ранее в здании располагалась картинная галерея. Теперь же РПЦ приняла решение перейти на газ вместо центрального отопления - так экономичнее. Работы согласованы с Комитетом по охране объектов культурного наследия. Археологи также следят за строительством. Врезку должны закончить до холодов, так как от этого зависит сохранность проведенных реставрационных работ.

С 2016 года в собор восстанавливают: укрепляют стены, купол, выкрасили стены в исторический цвет.