В Вологде породистая собака совершила побег

Фото ЛО МВД на транспорте ВО

В областной столице на ЖД вокзале сотрудники отдела транспортной полиции обнаружили кокер-спаниеля, за которым тащился поводок. Собачка выглядела потерянной и напуганной, металась и искала хозяина.

Сержанты Илья Евлашенков и Илья Сахарусов решили помочь животному вернуться домой. Они обошли провожающих и ожидающих поезд, но никто не признал друга. Собака отправилась в дежурную часть.

Через какое-то время в полицию обратился вологжанин с заявлением о пропаже питомца. Оказывается, хулиганка Шайда вырвала поводок и убежала гулять в неизвестном направлении. Самостоятельно мужчина пёсика найти уже не смог.

Шайда вернулась домой, а полицейских поблагодарили за неравнодушие к братьям нашим меньшим.