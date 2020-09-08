Вологжанин признался в подготовке теракта в Тамбове

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Молодого вологжанина задержали в Калмыкии. Он скрылся, опасаясь уголовного наказания за свой хулиганский звонок в полицию.

32-летний житель Вологодской области 5 сентября утром в состоянии алкогольного опьянения позвонил в правоохранительные органы города Тамбова. Он сообщил полицейским, что лично готовит теракт. Трагедии не произошло, зато специалистам удалось отследить звонок.

Мужчина пытался скрыться в одной из южных республик Российской Федерации. Теперь он под стражей. Правоохранители выяснили, что в Тамбове он работал по найму.