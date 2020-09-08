В Вологде эвакуировали "заминированный" лицей №32

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В областной столице после анонимного звонка эвакуировали школу. В 08:50 поступило тревожное сообщение от неизвестного, о минировании лицея №32 на улице Кирова, 35. На место оперативно прибыли все спецслужбы. Людей пришлось переместить в Дворец творчества детей и молодежи, по адресу Ленинградская, 5.

Всего было эвакуировано 800 детей и 50 педагогов. На данный момент проводится проверка на наличие взрывных устройств в образовательном учреждении.

UPD: К десяти утра группа разминирования сообщила, что взрывного устройства в здании нет. К половине одиннадцатого ученики вернулись в школу, некоторых родители отвезли домой. Сейчас спецслужбы заняты поиском злоумышленника. Напомним, за ложное сообщение предусмотрена уголовная ответственность.

Лицей работает в одну смену, там установлены турникеты и системы видеонаблюдения.