Вологодские спасатели опубликовали список заблудившихся в лесах

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На данный момент в вологодских лесах ищут троих человек. Кроме того, спасатели сообщили о том, что в Сямженском районе местные жители обнаружили в реке тело пропавшего еще 4 сентября 52-летнего мужчины. Его тело передали полиции, устанавливаются причины гибели вологжанина.

До сих пор не найден 71-летний мужчина, пропавший 31 августа в лесу в районе деревни Великий двор Бабушкинского района. Ведутся поиски. С 4 сентября ищут 85-летнюю старушку, жительницу деревни Дуброво Череповецкого района. Под Соколом 5 сентября пропал 55-летний житель деревни Степаново.

Напомним, 7 сентября из леса выползла 64-летняя пенсионерка, которая пропала еще 31 августа под Тотьмой.