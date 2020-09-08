На трассе под Вытегрой бревна с лесовоза смели Газель

На месте ДТП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На трассе Вологда – Медвежьегорск около деревни Озерки сегодня утром с лесовоза рассыпались бревна. Пострадала идущая следом Газель.

О ДТП сообщили в арктическом спасательном центре «Вытегра». Мужчина за рулем лесовоза не смог справиться с управлением и прицеп с лесом рухнул на дорогу. Бревна разлетелись по проезжей части, а Газель снесло на обочину. Водители в ДТП не пострадали.

Спасатели и сотрудники ГИБДД регулировали движение на автодороге, пока проезжая часть не была полностью очищена.