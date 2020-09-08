В Череповце пьяный агрессивный пассажир напал на кондукторшу

Пассажир подрался с кондуктором Фото: http://www.cherinfo.ru

В городе металлургов в обед минувшего дня произошел инцидент в общественном транспорте. В автобусе №2 на проспекте Победы, в районе Первомайской, 30-летний мужчина напал на 56-летнюю кондукторшу.

Нетрезвый череповчанин сначала не хотел платить за проезд, из-за этого возник конфликт. В конце концов, чтобы в автобусе стало потише, одна из пассажирок заплатила за мужчину. Однако его было уже не удержать... Агрессор угрожал и оскорблял работницу общественного транспорта. На призывы сесть не реагировал.

В итоге кондукторше пришлось спрятаться в водительской кабине. Когда она захотела выйти, пришлось оттолкнуть пассажира дверцей. Мужчину это привело в бешенство и он ударил женщину в лицо. Автобус остановили и вызвали полицию и скорую. У пострадавшей шла кровь из носа.

Хулигана увезли в отделение полиции. Медики сообщили, что нос женщины без перелома, но синяк будет. Она ушла домой. О произошедшем рассказала пресс-секретарь автоколонны №1456 Татьяна Скородумова.