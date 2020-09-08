Весь класс на дистанционку: первый случай школьного коронавируса

В Вологодской области заболела школьница. Весь класс отправили на дистанционку.

9-классница оказалась инфицирована коронавирусом, заболела и ее 47-летняя мама.

15-летняя девушка посещала школу. Хотя в учреждении соблюдалось социальное дистанцирование, но контактными лицами стали все одноклассники девушки и учителя. Согласно методическим указаниям, при обнаружении заболевшего, весь класс вместе с учителем переводится на дистанционное обучение.

Датой контакта называно 1 сентября, День знаний. Срок наблюдения определен в две недели - до 14 сентября класс выведен на дистанционное обучение.

- Такие действия у нас проработаны. Всем в школах понятно, как действовать в этих случаях, — рассказала на оперативном совещании по коронавирусной инфекции заместитель губернатора, курирующая социальный блок, Лариса Каманина.