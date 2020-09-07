Усть-Кубниский пенсионер похвастался чудовищным урожаем капусты

Фото: газета "Северная новь"

Житель деревни Авксентьево прославился благодаря своему отменному урожаю. Пенсионер Павел Костылев занимается садоводством и на своем небольшом участке земли умудрился получить сногсшибательный урожай всем соседям на зависть! Заметка об огороднике появилась в соцсети в группе «Северная новь».

Мужчина похвастался, что некоторые кочаны капусты достигают 13 кг! Он поделился секретом - любимый сорт «Мегатон», очень урожайный. Гибрид от голландцев. В основном кочаны по 4 кг, однако если особо ухаживать за рассадой, то можно вырастить и по 15 кг.

По словам пенсионера, листья очень вкусные - сочные, хрустящие, чуть сладковатые...