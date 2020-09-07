В Череповце задымился новый трамвай от Уралтрансмаша: в нем находились пассажиры

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В Череповце задымился новый низкопольный трамвай Уралтрансмаш 71-415, который появился в городе лишь в конце августа. Транспортное средство привезли на 50-дневный тест-драйв, чтобы понять, подойдет ли городу модель. 3 сентября во второй тележке вагона произошло задымление прямо во время рейса.

Информация о инциденте была опубликована в соцсети в группе «Электротранс». В салоне были пассажиры, однако никто не пострадал. Людей сразу высадили, а трамвай отправился прямиком на на станцию обслуживания.

Сейчас ремонтники разбираются с неисправностью.