У 21-летнего вологжанина списали 9 тысяч после покупки билетов в "кино"

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Вологжанин лишился средств после знакомства с "девушкой" в соцсети. Он попался на удочку мошенников. Новая знакомая предложила 21-летнему молодому человеку сходить на закрытый показ фильма в кинотеатр и попросила оплатить билеты. Из ее сообщения он получил ссылку на сайт для оплаты билетов.

Юноша ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета исчезли 9 тысяч рублей. Девушка после этого пропала. Сайт оказался фишинговым, а дамы, вероятно, даже не существовало в реальном мире.

Сотрудники полиции просят сохранять бдительность! Не стоит верить звонкам из банков, ведь люди, соблюдающие закон, не станут интересоваться данными Вашей карты. Не сообщайте свои персональные данные. Если необходимо проверить состояние карты - лично позвоните в банк. Не стоит открывать ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов. Приобретайте товар только на проверенных Интернет-сайтах.