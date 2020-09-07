Потерявшаяся 64-летняя тотьмичка выползла из леса после недели выживания

Фото Анна Попова Фото: vk.com

Вологодское МЧС сообщило о чудесном спасении 64-летней пенсионерки из Тотемского района. Женщина ушла за черникой 31 августа утром, но домой вовремя не вернулась. Пропавшую искали волонетры, местные жители, полицейские, спасатели и отряд Тотьма-СПАС. Однако женщина самостоятельно буквально выползла из леса на дорогу - правда в 25 километрах от того места, где зашла в лес.

Женщину обнаружили сегодня в 9 утра на подъезде к деревне Починок. До дома ее подвез водитель попутки. Дочь разместила страдалицу у себя. На данный момент тяжело говорить о ее состоянии здоровья - она истощена, необходимо медицинское обследование. По ее словам, последние дни было особенно плохо, да и питалась лишь брусникой. До дороги последние несколько километров она буквально проползла.

Будьте осторожны в лесу!