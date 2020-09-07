Пожарные установили причину гигантского пожара на складе в Вологде

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде пожарным удалось установить причину серьезно пожара, который уничтожил 600 квадратных метров склада по адресу Ленинградский тупик, 10. ЧП произошло 6 сентября в 2 часа дня. На месте работали 36 пожарных и 13 единиц техники.

Пресс-служба МЧС по Вологодской области сообщила, что причиной инцидента стал перегрев узлов и механизмов электрооборудования, электропроводка или электрооборудование работало в аварийном режиме. На данный момент подсчитывается сумма ущерба.