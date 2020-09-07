В Череповце в кессоне взорвался воздух, хозяин получил ожоги 80% тела

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В Череповце на улице Ельнинской в минувшее воскресенье в 5 часов вечера произошел взрыв в гараже. Как сообщил начальник второго отряда противопожарной службы, 44-летний хозяин несколько дней производил окраску стен в кессоне. Там скопились опасные пары краски.

Мужчина хотел, чтобы пигмент высох скорее, поэтому решил воспользоваться тепловой пушкой. К сожалению, произошел взрыв - из-за пробежавшей искры вспыхнули опасные пары.

В гараже однако ничего не загорелось. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию в шоковом состоянии. У него термический ожог 80% тела.