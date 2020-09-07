Вологжанка заплатит за матерные смски, написанные соседке из-за мусора

-

Жительница Никольска написала своей соседке матерные смски и теперь заплатит за это штраф. Мировой судья привлек к административной ответственности Татьяну Т. по статье "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме".

Инцидент произошел днем 29 июня. Ответчица настрочила гневливые сообщения женщине, которая проживала в соседней квартире. Истица обратилась к услугам филолога, который установил, что слова и выражения в смсках были неприличными, бранными и оскорбляют честь и достоинство потерпевшей.

Стало известно, что конфликт возник на почве уборки строительного мусора, который оставила за собой матершинница. Пострадавшая соседка написала на нее заявление в полицию. После этого добрососедские отношения не задались.

Татьяну Т. признали виновной в правонарушении - за ругательства она заплатит штраф в 1000 рублей.