Вологодский подполковник спас из огня пенсионера

Александр Морозов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице местные жители рассказали начальнику УМВД о геройском поступке сотрудника полиции. Оказывается, на минувшей неделе замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков по г.Вологде подполковник Александр Морозов спас 86-летнего соседа.

В 6 утра Александра всполошил громкий хлопок во дворе его дома. Он увидел дым из многоэтажки напротив, кто-то кричал. Мужчина выбежал на помощь, по дороге встретил еще несколько добровольцев. Пожар был на 1 этаже, страдалец находился на кухне. Тогда "спасатели" выбили стекло и соорудили лестницу из строительного поддона.

Подполковник залез в квартиру и обнаружил еле дышащего пенсионера на полу. Пострадавшего вытащили с горящей жилплощади и вызвали медиков. Плечи, руки и волосы старичка частично обгорели. Полицейский постарался оказать ему первую помощь, а потом отправился на работу. Там он о произошедшем умолчал.

Жизнь 86-летнего мужчины оказалась спасена! Руководство УМВД рассматривает вопрос о поощрении Александра Морозова за спасение жизни.