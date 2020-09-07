Инциденты с детьми на общественном транспорте будет рассматривать комиссия

Инциденты с детьми на общественном траспорте будет рассматривать специальная комиссия при Общественном совете. Без внимания не останется ни один случай, о котором заявят родители.

Вологжане каждый раз болезненно реагируют на то, что из автобуса высаживают несовершеннолетних. Из-за проблем с оплатой школьников высаживают на остановке, несмотря на его возраст, погоду и расстояние до дома. Это связано, в частности, с тем, что может не сработать платежный терминал, а наличных денег у ребенка нет.

"Не успел начаться учебный год, а уже поступают сообщения о высадке детей из общественного транспорта. У нас была четкая договоренность с перевозчиками, что детей из общественного транспорта высаживать нельзя. Моя позиция - подобного быть не должно! Поэтому мы приняли решение создать для разбора каждой ситуации специальную комиссию при Общественном совете", - написал на своей странице в соц.сетях Сергей Воропанов.

В комиссию войдут представители контролирующих органов, члены Общественного совета, представитель перевозчика и родитель пострадавшего ребенка.