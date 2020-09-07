Череповецкий телевизионщик попал в аварию с лосем

Автомашина была разбита, лось погиб.Фото cherinfo.ru

Череповецкий телевизионщик попал в ерьезную аварию с участием дикого животного. Происшествие случилось на дороге Череповец - Белозерск.

Как сообщает официальный сайт Череповца, бывший оператор «Канала-12» Егор Плюснин 4 сентября около 20 часов на личном автомобиле «Шевроле Нива» врезался в лося. Лось неожиданно появился на трассе, затормозить или отвернуть было невозможно.

«Лось выскочил из канавы и бросился прямо мне на капот, — приводит cherinfo слова Егора. — Он даже не бежал через дорогу, а именно прыгнул. Я врезался в летящего лося! Среагировать было нереально. Я врезался, машина начала вилять, я задел бровку, автомобиль перевернулся. Слава богу, остался жив. У меня только царапина на лбу. Лось погиб».

По словам Егора, он возвращался от знакомых из Белозерского района.