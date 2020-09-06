Вологжанин вез на мопеде двоих детей и попал в смертельное ДТП

ВАЗ-убийца оказался далеко за пределами дороги. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Трагедия произошла в одном из западных районов Вологодской области. 6 сентября около 15:50 в Устюженском районе на 28 километре автодороги Устюжна-Модно погиб мужчина и пострадали дети.

По предварительной версии, мужчина 1998 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил столкновение с мопедом, который двигался во встречном направлении.

как сообщает пресс-служба УМВД области, водитель мопеда - мужчина 1971 г.р., погиб на месте, а его пассажиры – дети, мальчик 3 года и девочка 9 лет, получили травмы. Они были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.