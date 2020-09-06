В Вологде крупный пожар

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде сгорели склады. Пожарным тревожный сигнал поступил в 13:50, а уже через две минуты спасатели были на месте - пожарная часть расположена рядом, на Гагарина. В 14:30 пламя локализовали, к трем открытое горение ликвидировали, а в 15:18 пожар был полностью потушен.

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В постройке в Ленинградском тупике выгорело 600 квадратных метров. Люди не пострадали. ЧП ликвидировали 36 пожарных и 13 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.