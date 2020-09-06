Внедорожник с прицепом выехал на встречную полосу в Вологодской области

В ДТП пострадали трое.
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Кроссовер с прицепом выехал на встречку: ЧП случилось на крутом повороте. Три человека госпитализированы.
О ДТП сообщает областное УМВД. Оно произошло 5 сентября около 12:20 в Шекснинском районе у деревни Поповское.
По предварительной версии, автомобиль Мицубиси Паджеро с прицепом, которым управлял 39-летний мужчина, выехал на повороте на встречку и протаранил Мицубиси Лансер, которым управлял 42-летний житель Вологды.
Травмы получили оба водителя и 10-летний мальчик, пассажир Лансера. Всем им потребовалась госпитализация.