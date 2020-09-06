Поездка Мишустина в Череповец в сентябре не состоится

Архив КП. Фото Михаила Фролова.

Как сообщали вологодские СМИ, в Череповце на будущей неделе ожидался приезд премьер-министра Михаила Мишустина. Назывались объекты, которые планировали показать премьеру - строящийся мост через Шексну и обновленная домна на ЧМК. Однако в Правительстве РФ эту информацию опровергли. Поездка Мишустина в Череповец не планировалась

Источник в правительстве страны выразил недоумение и опроверг появившуюся информацию о визите Михаила Мишустина в Вологодскую область. «Рабочая поездка в Череповец даже не планировалась», - отметил источник.