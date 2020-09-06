В деревенской бане задержан убийца беременной жены и маленькой девочки

В Вологодской области области задержан подозреваемый в убийстве беременной жены и ее дочери. 25-летний мужчина двое суток скрывался в бане.Об этом сообщает областное управление следственного комитета.

Как сообщала "Комсомолка", 3 сентября в деревне Ушаково Кичменгско- Городецкого района на пепелище пожарные обнаружили тела 5-летней девочки и 31-летней женщины, ее матери. Как выяснили следователи, до пожара они были зарезаны ножом.

25-летний супруг убитой попал под подозрение. Он был задержан. В полиции он написал явку с повинной: поссорившись с женой, он нанес ей удары ножом, а затем и ребенку, которая пыталась защитить мать.

Мужчину задержали, но в тот же вечер он сбежал из полиции, выпрыгнув в наручниках из окна второго этажа райотдела.

Спустя двое суток мужчину задержали в 16 километрах от места побега - не без помощи местных жителей. Он скрывался в бане деревни Березовая Гора.

Подозреваемый попытался укрыться в лесу, но был задержан.