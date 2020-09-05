В Вологодской области "Датсан" протаранил "Опель"

В Вологодской области столкнулись две иномарки, пострадала женщина.

Как сообщает УМВД области, «Датсун» въехал в бок «Опеля» со стороны пассажирского сиденья. ЧП случилось 4 сентября на Кирилловском шоссе. 63-летний водитель «Датсун» при выезде с прилегающей территории на главную врезался в правый бок автомобиля «Опель», которым управлял 76-летний череповчанин.

Травму получила 72-летняя женщина, сидевшая на на переднем сидении "Опеля". У нее ушиб правого плеча и грудной клетки. "Скорая помощь" госпитализировала женщину в Вологодскую областную больницу №2.