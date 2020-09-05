В Вологодской области горела крыша на птицефабрики

В Вологодской области пожар произошел на птицефабрике. Как сообщает МЧС, ЧП случилось на Шекснинской птицефабрике. Поврежден небольшой участок кровли.

Пожар произошел 5 сентября в селе Нифантово Шекснинского района около 11 утра. Птичник принадлежит ООО «Шекснинская птицефабрика», на нем загорелась крыша. На место выдвинулись пожарные.

Общая площадь пожара составила 0,5 кв. м. Птица и люди не погибли. Причиной возгорания, по данным ГУ МЧС по Вологодской области, стало неосторожное обращение с огнем со стороны работников птицефабрики при проведении огневых работ.