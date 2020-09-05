Четыре человека погибли от коронавируса в Вологодской области за сутки

Четыре человека с коронавирусом погибли в Вологодской области за последние сутки Это антирекорд пандемии. Всего в регионе скончалось 43 больных от коронавируса.

За сутки, как сообщает оперативный штаб, заболело 38 человек, лидер по приросту – Череповец. Всего в регионе 400 активных случаев.

За сутки заболело: 26 — в Череповце, 5 — в Вологде, 3 — в Грязовецком районе, по одному — в Великоустюгском, Чагодощенском, Вашкинском и Вологодском районах.

По данным правительства области, на 5 сентября, в регионе 3557 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 3114 человек.