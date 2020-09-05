Михаил Мишустин посетит Череповец

Фото, архив КП: Михаил Мишустин в редакции "Комсомольской правды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Череповце ожидают приезд Михаила Мишустина. По предварительным данным, визит намечен на следующую неделю. Об этом сообщает портал Gorodche.ru.

Называется день приезда премьер-министра России в город металлургов - это ближайшая среда.

Михаил Мишустин посетит главную стройку города - Архангельский мост, а также Череповецкий металлургический комбинат, в частности, там завершается реконструкция доменной печи № 3.

Издание сообщает, что "В Череповце Михаил Мишустин еще не был, по крайней мере в ранге премьера и с официальным визитом".

Экс- глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 году. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук. В должности премьер-министра - с января 2020 года.