Суд временно отстранил директора областной филармонии от должности

Суд отстранил гендиректора филармонии Ольгу Васильеву от должности

4 сентября пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что городской суд временно отстранил Ольгу Васильеву от должности генерального директора Вологодской областной филармонии им. В.А. Гаврилина.

Ольга Васильева обвиняется в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Ранее СМИ сообщали о том, что руководителя вызывали в правоохранительные органы для взятия показаний.

И вот - следующий ход следствия.

"Органами предварительного расследования Васильева обвиняется в том, что с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 года в Вологде, занимая должность генерального директора - художественного руководителя областной филармонии, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, создавая видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов и заключения мнимых сделок между филармонией и коммерческими организациями, совершила хищение бюджетных средств свыше 1 000 000 рублей", - содержится в официальном релизе областного суда.

Суд постановил временно отстранить Ольгу Васильеву от занимаемой должности генерального директора - художественного руководителя филармонии.

Непосредственного руководителя Ольги Васильевой - начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского ранее также временно освободили от занимаемой должности до 16 октября. Его так же подозревают в мошенничестве.