В Вологде родились девочки-тройняшки

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Вологжане 25 августа стали счастливыми родителями сразу трех прекрасных девочек: их нарекли Ольгой, Викторией и Аленой. У пары уже есть старшая дочь Вера шести лет.

Родители - Лариса родилась в Воркуте, а Олег Нуженков родом из Сокола. Счастливая мать по профессии учитель химии, преподает в лицее № 32 Вологды. Семья может получить 500 тысяч рублей из городского бюджета и направить их на приобретение жилья.

В этом году в областной столице родилась еще одна тройня - 24 июля в семье Артамоновых появились 2 мальчика и девочка.