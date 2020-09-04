63-летняя вологжанка стала 39 жертвой Covid-19 в регионе

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В Вологде оперативный штаб по коронавирусу сообщил о 39 скончавшейся от инфекции пациентке. 63-летняя женщина пробыла в моногоспитале областной столицы 39 дней, 20 из которых на искусственной вентиляции легких. К сожалению, медики не смогли спасти ее жизнь.

Женщина имела хронические заболевания. На этой недели в Вологодской области погибли уже трое от заражения коронавирусом. Предыдущие жертвы Covid-19 в регионе - 71-летняя жительница Грязовецкого района и 75-летний житель Великоустюгского района.

За последние сутки заболели 33 вологжанина, выздоровели 50. Активных случаев по области 419.