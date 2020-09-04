Вологодских подростков осудили на 3 года за покупку наркотиков

-

В областной столице вынесли приговор двум 17-летним юношам. Их признали виновными в приобретении наркотических средств общей массой в 1,84 грамма. Студенты техникума хотели употребить наркотики самостоятельно, но им помешали полицейские.

Задержание произошло в декабре 2019 года, подростков взяли на горячем: прямо у закладки-тайника. Несовершеннолетние сделали покупку в интернете, оплатили вещества онлайн, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд назначил каждому из преступников по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.