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В Череповце Зебра и Светофор раздали 6000 фликеров детям

Светоотражающие элементы помогут ребятам выжить на дорогах
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

В городе металлургов прошла акция "Зелёный свет". Активисты вместе с инспекторами ГИБДД раздали светоотражающие элементы (фликеры) на перекрестках. Кроме того, детям напомнили правила перехода через улицу - персонажи Светофор и Зебра точно не забудутся ребятам!

В школах в рамках проекта прошли мастер-классы по ПДД и даже танцевальный флешмоб.

"Зеленый свет" получил субсидию из бюджета Вологодской области. Мероприятия проводятся при поддержке мэрии Череповца и ГИБДД, сообщает официальный сайт Череповца.