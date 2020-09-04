Вологжанам требуется первая отрицательная

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Вологодская станция переливания №1 бьет тревогу: возникла острая потребность в крови I (-) группы. Недостаточно и II (+), II (-), IV (-) групп.

Доноров ждут с 8 утра до часу дня в будние дни по адресу ул. Ветошкина, дом 55. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Сначала доброволец должен пройти предварительное обследование.

Накануне нельзя есть жареное, жирное, молочное и пищу с повышенным холестерином. Не стоит курить за три часа до процедуры и не употреблять алкогольные напитки двое суток. В день сдачи крови позавтракать стоит неплотно и с хлебобулочными изделиями.

Зарегистрироваться можно на сайте. Вопросы задавать по телефону 75-05-42. Доноры получат компенсацию более 1100 рублей.