Под Грязовцем на трассе после столкновения сгорел грузовик и иномарка

Место ЧП Фото: Областной УГИБДД

Сегодня рано утром на федеральной трассе Москва - Архангельск на 423 км столкнулись Дэу Нексия и фура Скания. В аварии, произошедшей в половину 7 утра, погибли оба водителя. Машины загорелись.

Водитель легковушки выехал на встречку, где влетел в фуру с полуприцепом. За рулем грузовика сидел 38-летний водитель, он умер на руках медиков. Владелец Дэу погиб на месте.

Пожар ликвидируют 26 человек личного состава и 10 единиц техники. Движение на трассе доступно по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба областного ГИБДД.