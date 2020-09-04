Юные изобретатели Вологодчины заняли все призовые места на всероссийском конкурсе робототехники

Победитель конкурса Авдей Шимолин.

Участникам предлагалось сконструировать и запрограммировать робота для «Города будущего», снять об этом видеоролик и загрузить работы на сайт проекта «Поколение М». Первое место в конкурсе занял робот - ультроуборщик проезжей части, созданный 10-летним Авдеем Шимолиным из Череповца. Юный инженер создал устройство, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Робот убирает снег и грязь с дорог, находясь под управлением человека, который в режиме онлайн видит всю территорию работы на мониторе компьютера. Уже совсем скоро Авдей приедет в Москву, где сможет пройти стажировку в знаменитой Робошколе на ВДНХ и лично познакомиться с самыми прогрессивными роботами из разных стран.

Серебро досталось «Дому будущего», который придумал второклассник из Вологды Тимур Курта. Система «умных» датчиков позволяет безопасно и комфортно путешествовать по всему миру прямо в доме. Для Тимура это уже вторая победа в конкурсе робототехники, еще до поступления в школу маленький инженер становился лучшим среди воспитанников детских садов города. Третье место у Новожилова Демьяна из поселка Марфино. Десятилетний изобретатель сконструировал роботизированный пожарный эвакуатор. Робот поможет людям, находящимся на высоких этажах дома, куда не могут попасть пожарные, спастись от огня. Демьян и Тимур будут награждены ценными призами от творческого благотворительного проекта «Поколение М».

«Я очень люблю лего, сам собираю роботов и играю. В конкурсе мне предложили поучаствовать педагоги школы робототехники, где я занимаюсь. Надеялся, что займу хоть какое-то место, с нетерпением ждал результатов, но до сих пор не могу поверить в победу! Большое спасибо моим учителям. Я буду продолжать занятия робототехникой, попробую уже в следующем году изобрести что-то новенькое!», – делится эмоциями Авдей Шимолин из Череповца.

Следует отметить, что на сайте творческого благотворительного проекта «Поколение М» будущие конструкторы могут учиться у знаменитых специалистов индустрии: профессоров лучших университетов, предпринимателей и талантливых инженеров со всего мира. Так поступил Новожилов Демьян. Юный изобретатель участвует в конкурсе уже второй раз, в прошлом году ему не удалось занять призовое место, но он не расстроился и продолжил обучение.

«В прошлом году я не занял призового места, очень волновался, ведь впервые принимал участие в конкурсах такого уровня, но в этом году я не сдался, подготовился как следует, продумал модель и занял третье место»,– рассказывает Новожилов Демьян.

«Юные конструкторы из Вологодской области ежегодно побеждают в федеральном конкурсе робототехники. В прошлом сезоне проекта третье место в конкурсе занял девятилетний вологжанин Арман Ташенов с работой «Ночной стражник». В 2018 году еще один участник из Вологодской области Матвей Старостин также стал призером федерального конкурса «Робостанция МТС», представив на суд жюри робототехническую модель умной охранной системы для дома. Но именно в этом году нам удалось доказать всей стране, что Вологодчина – родина инженеров будущего. Мы гордимся поколением юных изобретателей и убеждены, что с каждым годом наши результаты будут еще лучше», – отмечает директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.