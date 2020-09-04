71-летний пенсионер разбился на мопеде в Вашкинском районе

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На 175 км трассы Вологда-Медвежьегорск пенсионер разбился на мопеде. ДТП произошло в 7 утра. 71-летний вологжанин скончался на месте.

Мужчина на мопеде Лифан при выезде на перекресток не предоставил преимущество в движении Ладе Гранте, за рулем которой сидел 45-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что превышать скорость смертельно опасно. Кроме того, необходимо учитывать интенсивность движения, особенности транспортного средства и дорожного покрытия, погодных условий. При возникновении опасности нужно быть готовым снизить скорость вплоть до остановки.