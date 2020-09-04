В Вологде снова отключат воду

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В Вологде множество домов и социальных учреждений останутся без воды с 4 сентября 22:00 до 6 сентября 16:00. Вологдагорводоканал будет заменять задвижки в водопроводной камере в доме №2а на улице Конева.

Давление воды снизят по адресам Конева, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а; ул. Пригородная, 10, 10а, 14.

Полностью воду отключать в переулках Ботанический, Грязовецкий, Индустриальный, Крайний, Линейный, Новый, Технический; на улицах Болонина, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 23а, 24, 26, 28; Зеленая, Индустриальная, Ловенецкого, Конева, 2, 2а, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6 ,8, 8а, 8б, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 21, 23, Мишкольцская, Можайского, 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31а, 32,32а, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48а, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, Осановский проезд - за исключением домов 27, 29, 29а, Осановская, Южная.

Отключение произойдет даже в детсадах по улицам Мишкольцская, 5а, Можайского, 58а, Осановский проезд, 9б; школах №№ 29, 35; котельной на улице Болонина, 23а.

Будет организован подвоз воды 5 и 6 сентября. Цистерны можно будет найти с 9 утра до полудня и с 18:30 до 21:00 на улице Конева, 6, 16а, Ловенецкого, 16; с часу дня до 6 вечера Можайского, 28, 48а.