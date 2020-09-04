В Вологде мужчина выпил бутылку водки прямо в магазине

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В областной столице вечером 2 сентября произошел инцидент в одном из супермаркетов на улице Герцена. Мужчина настолько соскучился по спиртному, что взял с полки бутылку водки и выпил ее прямо на месте. После за алкоголь вологжанин платить не стал. Работники магазина нажали тревожную кнопку.

Посетитель специально выждал, когда рядом не будет людей. Залпом выпил обжигающую жидкость, а пустую бутылку поставил на место. После задержания стало известно, что "чемпионом по литроболу" оказался 46-летний местный житель. Объяснить свое поведение он не смог. Его передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.