Житель Адыгеи предложил взятку череповецкому полицейскому

Суд оштрафовал мужчину, который давал взятку полицейскому на вокзале в Череповце. Житель Адыгеи был пьян. В Череповце прошел суд над 41-летним жителем Республики Адыгея, его обвинили во взяточничестве.

Инцидент произошёл вечером 10 февраля 2019 года. На перроне станции Череповец находился пьяный гость города - ему было отказано в посадке на поезд до Москвы.

Подсудимого доставили для оформления протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения в дежурную часть. Мужчина предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере 1100 рублей.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. На суде он сказал,что переживал, что не успеет на поезд до Москвы, поэтому решил предложить сотруднику полиции деньги за несоставление протокола, стал предлагать оплатить штраф на месте. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ему назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.