90 вакансий остались открытыми в детских садах Череповца

В Череповце остро не хватает педагогов в детских садах. Как сообщает портал Медиа35, в городе металлургов не заполнены вакансии: в дошкольных учреждениях требуются 90 педагогов, в том числе 53 воспитателя и 12- музыкальных работников. Не хватает инструкторов по физкультуре, дефектологов, логопедов и психологов. Пока специалисты работают на нескольких ставках - сотрудники совмещают работу в нескольких группах.

Чтобы как-то сократить дефицит кадров, детские учреждения приглашают на практику студенток, получающих педагогическое образование.

Напомним, сегодня "Комсомолка" сообщала, что в Череповце закрыта сеть порностудий, в которой работали десятки молодых девушек.