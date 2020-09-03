Четверо вологжан 5 дней выживали в лесу

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Четверым грибникам удалось выйти из леса. Они провели там 5 дней. Трое мужчин и женщина потерялись в Сокольском районе еще 29 августа. Вчера они наконец сумели найти путь к людям.

На их поиски бросили силы 29 человек и 6 единиц техники. Пропавших пытались обнаружить даже с помощью беспилотника. Страдальцы вышли в районе ЖД станции Волонга. Медики посчитали, что их здоровью ничто не угрожает.

На данный момент в Бабаевском районе идут поиски 67-летнего мужчины, который пропал еще 23 августа. 31 августа из леса недалеко от поселка Великий Двор Бабушкинского района не вернулся 71-летний вологжанин. 1 сентября домой не пришла 64-летняя жительница деревни Мосеево Тотемского района. 2 сентября в Кичменгско – Городецком районе заблудился 40-летний мужчина, недалеко от села Хохлово Кадуйского района потерялась 70-летняя женщина.

Будьте осторожны в лесу!