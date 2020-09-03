Вологодские пенсионеры победили в компьютерном многоборье

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Пенсионеры Вологодской области победили в компьютерном многоборье среди команд Северо-Заподного федерального округа. В Х Всероссийском чемпионате участвовали 68 регионов, вологжане взяли 4 место по стране.

Пожилые хакеры заняли почетные места в индивидуальных состязаниях: Владимир Кремлев - 2 место в категории «Начинающие пользователи», Светлана Пятикова взяла 5 место.

Мероприятия по повышению компьютерной грамотности проводятся во всех районах в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области». В "коронавирусные времена" пожилым людям особенно важно иметь навыки пользования ПК и интернетом. Вологжане любого возраста могут получить огромное количество полезной информации из сети, пообщаться с родственниками, улучшить свою жизнь. Важно и знать, как не попасться на удочку мошенников.