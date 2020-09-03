От коронавируса погиб 38 вологжанин

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2 сентября оперативный штаб Вологодской области по коронавирусу сообщил о 38 погибшем вологжанине. 75-летний житель Великоустюгского района лечился в моногоспитале Череповца, находился на ИВЛ. У пациента, по словам медиков, был ряд сопутствующих заболеваний. Спасти его не удалось. В последние недели число смертей выросло значительно.

По состоянию на 3 сентября, на Вологодчине 437 зараженных. За последние сутки +36 новых пациентов. 21 из Череповца, 3 из Вологды, 2 из Шекснинского район и 2 из Белозерского, 3 из Устюженского, по одному в Грязовецком, Вологодском, Кирилловском, Череповецком и Тотемском районах. Выписано медиками 44 человека за день.